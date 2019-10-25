Макгрегор сравнил свой кулак с кулаком Овечкина

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор побывал на шоу «Вечерний Ургант» и рассказал о совместном фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом сообщает Sport24.

31-летний Макгрегор назвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» «огромным правильным русским мужиком». Он отметил, что у Овечкина «огромный кулак». Однако при этом ирландец подчеркнул, что его кулак больше.

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«Для меня было большой честью встретиться с Александром и быть гостем президента на финале чемпионата мира в России. Я хотел бы выразить уважение», — заявил Макгрегор.

Ирландец приехал в Москву 24 октября. Боец выступил на пресс-конференции в тот же день, а уже на следующий провел открытую тренировку для прессы, в ходе которой неизвестный швырнул в него бутылку. В рамках своей поездки ирландец рассказал о возвращении в октагон и признался, что думает о приобретении недвижимости в России.

Макгрегор также был гостем на финале чемпионата мира-2018, который прошел на стадионе «Лужники». Тогда же ирландец пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. Всего Макгрегор одержал 21 победу по правилам MMA при четырех поражениях. В своем последнем бою он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2018-го.

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