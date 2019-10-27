Звезда «Универа» призвала подписчиков ставить дизлайки шоу Малахова

Российская актриса Наталья Рудова призвала подписчиков бойкотировать шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым после выпуска программы на телеканале «Россия 1», в котором были описаны расценки на услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. Об этом она написала в своем Instagram.

«Помните: не телевидение управляет нами, а мы — люди — им! Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в YouTube или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, <...> они закроются! Им нужны рейтинги, рейтинги делаем им мы — люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть хотя бы из уважения к себе — потому что они нас не уважают, раз считают, что могут нам впаривать мусор! — <...> то их закроют!» — написала артистка.

Фото: скриншот из Instagram-аккаунта rudovanata 1 /2

Позднее Рудова опубликовала в своем профиле видео, на котором она отправляет жалобу на выпуск шоу «Прямой эфир» на YouTube.

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Ранее Рудова, имя которой упоминалось в выпуске, заявила, что телеведущий звонил ей и предлагал свести ее с олигархом, на что она ответила категорическим отказом. По ее сведениям, Малахов предлагал подобное не только ей.

Ее слова подтвердила актриса Настасья Самбурская. Она рассказала, что телеведущий обращался к ней с такими предложениями дважды, но оба раза получил отказ и перестал это делать.

В выпуске программы «Прямой эфир» от 25 октября команда телешоу выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.

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