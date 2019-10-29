Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг

Россия предложила реализовать во Вьетнаме пилотный проект по запуску аналогов многофункциональных центров для предоставления госуслуг населению (МФЦ). Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предложение пока не одобрено, но, если это произойдет, российская сторона готова обсудить условия. «В том числе финансовые условия, включение российских и вьетнамских компаний в эти проекты», — пояснил Акимов.

Предложение вписывается в рамки реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он, в частности, предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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