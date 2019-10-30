На месте памятника Ленину в Киеве установили посвященную Майдану скульптуру

На месте памятника Ленину в центре Киева установили скульптуру, символизирующую противостояние во время Евромайдана. Об этом сообщается на странице Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Установленная скульптура носит название «Противостояние», ее автором выступил украинский художник Алексей Золотарев. По его словам, монумент символизирует борьбу советского прошлого и свободного украинского будущего. Эта скульптура стала победителем организованного Украинским кризисным медиацентром конкурса для экспозиции «Цена свободы».

По словам директора департамента культуры КГГА Дианы Поповой, скульптура представляет из себя попытку изобразить «чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума». «Главным рычагом в жизни всегда остается нечто, что выше даже памяти. Это осознание себя свободным», — добавила она.

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До «Противостояния» на этом месте был установлен другой монумент — Middle Way авторства румынского скульптора Богдана Раци. В народе его работа была известна как «синяя рука», что скульптура из себя и представляла. Поскольку рука одновременно является и левой, и правой, скульптура также является символом единства. Ее установили в сентябре 2017 года, а в августе 2019 — демонтировали.

До декабря 2013 года на этом месте находился памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Монумент из редкого материала (карельского кварцита) был открыт в 1946 году. Памятник представлял собой фигуру Ленина высотой 3,45 метра, установленную на цилиндрическом постаменте высотой 6,8 метра. Вечером 8 декабря 2013 года, во время беспорядков в центре Киева памятник был свален с постамента.

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