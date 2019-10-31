На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру

Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах. Об этом сообщает Sport24.

Хамзаев заявил, что высказывания Макгрегора «оставили шрам на теле российского общества». Он обвинил ирландца в национализме и потребовал призвать его к ответственности по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В связи с этим чиновник обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Хамзаев посчитал, что заявления Макгрегора несут политический характер. «Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции», — добавил он.

24 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой заявил, что Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в России. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

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После этого несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», в котором остановился Макгрегор. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительных заявлений ирландца.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в ММА. Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

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