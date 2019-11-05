Черный кот выбежал на поле во время матча и восхитил футбольных комментаторов

— New York Giants (@Giants) 05 ноября 2019, 02:17

Черный кот выбежал на поле во время матча по американскому футболу, в котором встречались «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс». Видеозапись момента появилась в Twitter-аккаунте «Джайантс».

Из-за появления животного на поле в игре возникла пауза. Растерянный кот бегал по полю, в то время как комментаторы оценивали его действия. В частности, одного из них восхитила резкость движений, также он отметил, что кот совершил тачдаун. В итоге он самостоятельно покинул газон.

После этого матч продолжился, «Даллас» одержал победу со счетом 37:18.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!