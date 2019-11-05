Киселев объяснил протесты слишком большим количеством студентов-гуманитариев

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных вузов. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

«У нас система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — сказал Киселев. Он особенно отметил студентов-гуманитариев, на появление протестных настроений среди которых, по мнению ведущего, влияют два фактора: низкое качество образования и слишком большое количество обучающихся в гуманитарных вузах.

Киселев пояснил, что у выпускников появляются «сверхожидания и сверхамбиции», которые затем оборачиваются разочарованием, а также обидой и недовольством к стране. «Мол, ко мне несправедливы, а значит, и общество несправедливо, точнее, власть», — заключил Киселев.

Ведущий пришел к выводу, что многим становится гораздо интереснее самоутверждаться за счет протеста. В доказательство своих слов он вспомнил о двух студентках МГУ Фаризе Дударовой и Марине Ким, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России». «Просто учиться не хочется, скучно», — высказался о ситуации Киселев, отметив, что у Ким и Дударовой есть долги по учебе.

В конце октября 2019 года стало известно о том, что руководство МГУ пригрозило студенткам отчислением. Замдекана по внеучебной деятельности Диана Платонова пообещала девушкам проблемы с пересдачей экзаменов, потому что «оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учебе».

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