Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией

Правительство Украины в 2020 году рассчитывает на выделение миллионов долларов на судебные разбирательства с Россией. Об этом пишет «РБК-Украина».

Так, в проекте бюджета на эти цели заложена сумма размером 183,3 миллиона гривен (около 7,5 миллиона долларов). Международные судебные разбирательства с Москвой относятся к статье расходов на расширение «дипломатического присутствия».

К этой категории также относятся такие расходы, как защита прав граждан Украины за границей и взносы в международные организации. На эти цели Киев собирается выделить 64,6 миллиона гривен (2,6 миллиона долларов) и 640,2 миллиона гривен (почти 26 миллионов долларов) соответственно.

Кроме того, Киев рассчитывает на увеличение числа украинских консулов за рубежом. Всего на внешнеполитическую деятельность Украины в будущем году планируется выделить на 4,1 процента больше, чем в нынешнем.

Ранее стало известно, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность. Данные две статьи расходов составляют 57 процентов от всего нового бюджета. В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в проекте бюджета «много инновационных вещей».

В сентябре депутаты Верховной Рады сочли унизительным проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Причиной для такое оценки стало желание увеличение финансирования Генпрокуратуры, Совета нацбезопасности и других силовых структур. При этом будет ощутимо сокращено финансирование в социальной сфере и образовании.

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