Неудачная процедура увеличила чиновнице губы в три раза

Губы чиновницы увеличились в три раза после неудачно проведенной процедуры. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудница национальной службы здравоохранения Стейси Крэйг (Stacie Craig), проживающая в Белфасте, обратилась в салон с просьбой увеличить ей губы. 31-летняя женщина планировала закачать под кожу один миллилитр филлера, однако после процедуры ее губы раздулись, покрылись буграми и «расплылись». За услугу пришлось заплатить 120 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей).

«Мои губы увеличились в три раза, и создавалось впечатление, что они из пластика. От природы у нас на губах есть тонкие полоски, но они стерлись из-за вздутия. В некоторые области закачали слишком много филлера. Казалось, что они вот-вот взорвутся», — описала ощущения пострадавшая.

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Когда Крэйг попросила сотрудницу салона Недию Ореилли (Nedia O'Reilly) извлечь филлер и вернуть деньги, последняя ответила отказом и заявила, что в течение двух недель обдумает, заслуживает ли она компенсации. Тогда Крэйг отправилась к знакомому мастеру, которая из сострадания помогла ей бесплатно.

Три недели спустя Крэйг написала негативный отзыв на сайте клиники, однако он был удален сотрудниками. Журналисты обратились к ним за объяснениями, но ответа не получили.

В ноябре стало известно о матери троих детей из Бразилии, которая решила увеличить ягодицы, однако процедура обернулась для нее тяжелыми увечьями. В клинике Рио-де-Жанейро в ягодицы 26-летней Анжелы Педроза закачали 300 миллилитров силикона. Операция прошла неудачно, и ее организм начал отторгать инородный материал.

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