Рядовой Шамсутдинов рассказал о неизбежности расправы над сослуживцами

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не раскаивается в убийстве, так как поступить «иначе не мог». Об этом рассказал отец молодого человека Салим после встречи с сыном в СИЗО, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Юноша «в общих чертах» рассказал, что в армии над ним издевались «старослужащие деды», которых он не может простить. По словам молодого человека, «или они бы его грохнули, или он их» — юноша не сожалеет о содеянном, так как осознанно пошел на это, добавил отец.

Салим также отметил, что в СИЗО подросток похудел, но чувствует себя «бодро» и улыбается, а взгляд стал «тяжелый, мужской, взрослый». 6 ноября к юноше приехали адвокаты из Москвы.

Ранее лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье Шамсутдинова.

25 октября рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой; по данным источника «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств над ним со стороны старослужащих. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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