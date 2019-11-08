Кум Порошенко пообещал отомстить экс-послу США на Украине

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «поклялся отомстить» экс-послу США на Украине Мари Йованович. Об этом во время слушаний в палате представителей Конгресса рассказал заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. Текст его показаний опубликован на сайте разведки США.

По словам Кента, в качестве мести Луценко предоставил адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани некую информацию с целью дискредитировать Йованович в глазах американского руководства. Кент отмечает, что Луценко также в частном порядке посещал Нью-Йорк для встречи с Джулиани. О цели того визита ему рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал — "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил — "многих людей". Я спросил его, кого? А он ответил — "Машу, вас, других"», — пересказывает Кент.

Говоря о природе конфликта между Йованович и Луценко, Кент заявил, что американский посол пыталась заставить его выполнить данные ранее обещания, в частности провести реформу прокуратуры. До выполнения этих требований она отказывалась как-либо помогать Луценко с решением других вопросов. Самым острым эпизодом многолетнего конфликта стала ситуация с задержанием Генпрокуратурой сотрудников созданного при поддержке США Национального антикоррупционного бюро, которые расследовали важный для американского посольства вопрос неправомерной выдачи биометрических паспортов.

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Ранее в своих показаниях Кент заявил, что за несколько дней до президентских выборов на Украине «порохоботы» устроили атаку на него и на посла Йованович. Он добавил, что в США также были люди, которые продвигали эти действия. Вероятнее всего, речь идет о политических противниках нынешнего американского президента Дональда Трампа.

Кент дал показания в рамках начатой Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Луценко является давним соратником прежнего украинского президента Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и должность генерального прокурора он смог занять только после обновления законодательства. В 2013 году Луценко стал кумом Порошенко.

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