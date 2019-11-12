В Москве недосчитались приличных квартир

В Москве сокращается предложение квартир в строящихся жилых комплексах бизнес-класса. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

К концу третьего квартала 2019-го на столичном рынке жилья бизнес-класса на продажу было выставлено 12,8 тысячи новых лотов общей площадью около миллиона квадратных метров, подсчитали аналитики. В период с июля по сентябрь объем предложения сократился на восемь процентов, в годовой динамике — на 15 процентов, а с начала 2018-го количество квартир и апартаментов этого класса уменьшилось почти на треть.

Материалы по теме «Это отдельный микромир» Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России

«Ранее сокращение предложения было обусловлено преимущественно повышенным спросом, однако сейчас отмечается замедление темпов вывода новых проектов на рынок: за последний квартал в продажу вышло всего три объекта и шесть корпусов в уже представленных на рынке комплексах», — отмечают эксперты.

По их данным, в настоящее время квадратный метр в московских новостройках бизнес-класса стоит 285 тысяч рублей — на три процента больше, чем в предыдущем квартале, и на шесть процентов больше, чем год назад.

Ранее риелторы нашли в Москве слишком много дешевых квартир: по их данным, в августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в городе превысил миллион квадратных метров. Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом- и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперты объяснили увеличение объема предложения снижением спроса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru