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Бывшая чемпионка UFC по прозвищу «Киборг» снялась обнаженной и восхитила фанатов

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Кристиана Жустину

Бразильянка Кристин Жустино, выступающая в промоушене Bellator, поучаствовала в откровенной фотосессии. Кадр спортсменка выложила в Instagram.

Жустино, известная по прозвищу «Киборг», опубликовала фотографию без подписи. В комментариях пользователи восхитились ее красотой и смелостью.

Ранее Жустино выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бразильянка была чемпионкой промоушена в полулегкой весовой категории, пока не проиграла Аманде Нуньес. После этого она провела еще один поединок, победила и ушла из UFC. Первый бой под эгидой Bellator Жустино проведет 20 января. Всего на ее счету 21 победа и два поражения.

Нуньес в ноябре взволновала фанатов обнаженной фотографией. Она прикрыла тело двумя чемпионскими поясами, чем восхитила своих подписчиков.

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