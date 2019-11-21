Бывшего главу Службы безопасности Украины обвинили в шпионаже

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможного совершения бывшим главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком государственной измены и шпионажа. Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Производство открыли по решению Соломенского районного суда Киева. В ведомстве отмечают, что суд обязал зарегистрировать соответствующее уголовное дело. Детали не уточняются.

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4 октября в НАБУ поступило заявление о совершении экс-председателем СБУ преступлений, подпадающих под статьи 28, 364 («Злоупотребление властью»), 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), 366 («Служебный подлог»), 191 («Присвоение средств»), 111 («Государственная измена»), 114 («Шпионаж») Уголовного кодекса Украины.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи призвал главу СБУ покинуть свой пост. Преемника Грицака он выбрал еще до вступления в должность — им стал депутат Верховной Рады Украины прошлого созыва от партии «Батькивщина» Владислав Бухарев, который является давним знакомым президента.

6 июня парламент Украины не согласовал отставку Грицака, несмотря на то что руководитель СБУ сам попросил уволить его еще до вступления Зеленского в должность.

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