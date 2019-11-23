Эскортница описала фетиши стеснительной звезды европейского футбола

Эскортница по имени Анна рассказала, что к ней обратился некий известный футболист, выступающий в Европе. Он решил прибегнуть к услугам девушки, потому что стеснялся своих фетишей перед собственной подругой, передает Daily Star.

Анна, обслуживающая ВИП-клиентов, рассказала, что у нее не было секса с футболистом, однако он просил девушку доминировать и унижать его, а сам при этом был под наркотиками и алкоголем. Эскортница встречалась со спортсменом несколько раз, пока он «не устал от нее».

Девушка рассказала, что футболист платил ей хорошие деньги. Также она назвала его неудачником, который позволил ей властвовать над собой. «Реально, он просто безумец с большими деньгами, который не может справиться с собственным успехом», — заявила Анна.

22 ноября тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал, что давал футболистам советы о сексе. Он рекомендовал игрокам затрачивать минимум усилий во время полового акта.

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