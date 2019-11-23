Спорт
 
Милан
Милан
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
Наполи
Неаполь
Италия - Серия А • 13-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Сегодня
Начало в 20:30 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Испания - Примера • 14-й тур
Бордо
Бордо
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Монако
Монако
Франция - Лига 1 • 14-й тур
Последние новости
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину
Косторная выиграла этап Гран-при в Японии и вышла в финал вместе с Загитовой
В Петербурге нашли скелет младенца
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии
В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
Расстрелявшие двоих воров в законе в Абхазии сбежали в Грузию
В Госдуме нашли причину дедовщины в армии
В Британии сравнили влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Новости партнеров

Игрок РПЛ пожаловался на отношение немцев к футболу в России

Перейти в «Мою Ленту»

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал об отношении немцев к выступлению в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводятся на сайте «ВТБ-Россия».

«В Германии популярен такой стереотип: если игрок хочет играть в России, то ему важны только деньги. К сожалению, люди плохо разбираются в вопросе и считают, что здесь никому нет дела до успешной карьеры в Европе», — заявил Рауш. Футболист отметил, что это неправда и в России сильный футбол.

Рауш — натурализованный футболист и имеет опыт выступления за молодежные сборные Германии. До 2018 года защитник выступал за различные немецкие команды, затем подписал контракт с московским «Динамо». Он дебютировал в сборной России в октябре 2017 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист сборной рассказал о походе в ресторан после разгрома от бразильцев
Защитник сборной России спас ворота «Кельна» в падении
Вызванный в сборную России немец назвал себя русаком из Сибири
Другие материалы рубрики
Спорт12:3822 ноября

«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд

У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
12:51Сегодня

Косторная выиграла этап Гран-при в Японии и вышла в финал вместе с Загитовой

09:54Сегодня

Олимпийский чемпион призвал Медведеву и Загитову уйти из спорта

05:10Сегодня

Украинский тренер объяснил нежелание работать в российских клубах

Спорт00:0622 ноября
Соня Хенье и Адольф Гитлер

«Она была настоящей сукой!»

Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
01:48Сегодня

РУСАДА захотели признать несоответствующим антидопинговому кодексу

23:2722 ноября

IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

21:4622 ноября

Роналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»

Спорт00:0419 ноября
Владимир Куц

«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»

Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
21:1822 ноября

Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России

20:4122 ноября

Роналду остался вне состава «Ювентуса»

20:1722 ноября

Канадский фигурист рассказал об отношениях с Медведевой

Россия
В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В Госдуме нашли причину дедовщины в армии
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Россиянин набрал долгов на пять миллиардов рублей и передумал возвращать
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину
Все материалы
Мир
Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
В Британии сравнили влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Пошли стеной
 
Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Лавров встретился с будущим послом США в России
Все материалы
Бывший СССР
Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Проблему массовой эмиграции украинцев сравнили с коррупцией
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Подполковника СБУ заподозрили в работе на российские спецслужбы
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку
Все материалы
Экономика
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Медведев предложил альтернативу четырехдневке
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Украина пообещала оставить Коломойского без Приватбанка
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Названа причина болезни Паркинсона
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Стало известно о создании группы боевых роботов в России
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Оценена опасность обнаруженного рядом с Землей астероида
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Все материалы
Спорт
Косторная выиграла этап Гран-при в Японии и вышла в финал вместе с Загитовой
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Игрок РПЛ пожаловался на отношение немцев к футболу в России
«Черчесов правильно поступил, когда не взял меня на ЧМ»
 
Олимпийский чемпион призвал Медведеву и Загитову уйти из спорта
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Украинский тренер объяснил нежелание работать в российских клубах
Все материалы
Культура
Стремление Ротару вернуться в Россию объяснили
«Они уже долбились к нам в квартиру»
Концерты на рынках и разборки с гопниками — как выжить в рок-туре по России
Мединский поведал о своем увлечении игрой Doom
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Россиян призвали игнорировать концерты Ротару
Все материалы
Интернет и СМИ
Сваха из «Давай поженимся!» ответила на слова о быстро стареющих россиянках
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Жена унизила супруга неосторожным словом о работе и попала под шквал критики
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Разработчик объяснил появление украинского Крыма в чеченской соцсети
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Дом журналиста атаковал баран
Все материалы
Ценности
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Девушка Роналду снялась топлес
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки
Все материалы
Путешествия
Названы самые дешевые направления на Новый год
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Россиянин прихватил на борт самолета гонконгские «сувениры» и получил штраф
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Запуск паромов между Крымом и Турцией опровергли
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Между Турцией и Крымом начали ходить паромы
Все материалы
Из жизни
Собака лизнула хозяина и довела его до мучительной смерти
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Женщина 26 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Леопарды растерзали шестерых детей и привели деревню в ужас
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Мужчина ограбил банк и попросил поймать себя
Все материалы
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Все материалы
Дом
Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы