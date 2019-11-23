«Бернли» одержал вторую победу подряд и вышел на шестое место в АПЛ

«Бернли» на выезде разгромил «Уотфорд» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все мячи были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился Крис Вуд, спустя полчаса пенальти реализовал Эшли Барнс, а через шесть минут Джеймс Тарковски установил окончательный счет.

«Бернли» одержал вторую победу подряд, набрал 18 очков и вышел на шестое место в чемпионате. «Уотфорд» с восемью очками вернулся на последнюю строчку.

«Уотфорд» в следующем туре 30 ноября на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Бернли» в тот же день дома примет «Кристал Пэлас».

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