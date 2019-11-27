Россию упрекнули в отказе бороться за своих спортсменов

Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал допинг-скандал в российском спорте. Его слова приводит «Сніжний блог».

«С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут», — считает Брынзак. Он также подчеркнул, что и на Украине существует данная проблема, хотя и не носит систематического характера. При этом функционер вспомнил отстранение украинской биатлонистки Ольги Абрамовой: сперва она была отстранена за нарушение антидопинговых правил, но позже дисквалификация была аннулирована решением Спортивного арбитражного суда.

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«С Абрамовой нам удалось помочь: наняли адвокатов на свои деньги, они выиграли для нас это дело. Обвинения сняли — впервые такое в биатлоне удалось сделать. В России же пока ни разу не боролись за своих спортсменов», — считает Брынзак.

Ранее 27 ноября глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгард призвал к ужесточению санкций в отношении российского спорта. В своем заявлении он потребовал лишить атлетов возможности выступать на Играх.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет пообещал поддержать санкции в отношении России.

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