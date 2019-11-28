Россия безвозмездно поставила оружие африканской стране

Россия поставила Габону оружие для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Стрелковое вооружение было поставлено африканской стране бесплатно. Отмечается, что оно будет использоваться исключительно для борьбы с незаконной охотой в стране.

В частности, целью браконьеров являются лесные слоны, популяция которых в стране является самой крупной в Африке. Как пояснили в Минобороны, вырученные с продажи слоновой кости средства часто идут на финансирование деятельности криминальных организаций в Габоне.

В 2018 году президент Габона Али Бонго Ондимба на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что Африка нуждается в России. Он назвал Россию большой страной, которая может принести много пользы континенту.

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