Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020

Начало чемпионата Европы 2020 года по футболу матчем против Бельгии станет минусом для сборной России. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Впрочем, по его словам, также минусом будет последняя игра в группе против Дании. А «два минуса дают плюс. Скажем так, философски», — отметил Черчесов.

Итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020 Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Победитель плей-офф D Группа D: Англия, Хорватия, Победитель плей-офф C, Чехия Группа E: Испания, Швеция, Польша, Победитель плей-офф B Группа F: Победитель плей-офф A, Португалия, Франция, Германия

О том, что команде Станислава Черчесова будут противостоять команды Дании и Бельгии было известно еще до жеребьевки. Третьим соперником стала команда Финляндии. В квалификационном турнире к Евро-2020 россияне заняли второе место в группе I, набрав 24 очка. Лидером группы стала сборная Бельгии, одержавшая победы во всех десяти матчах.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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