В Госдуме ответили на советы Зеленскому перед встречей с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит слушать своего предшественника, бывшего главу государства Леонида Кравчука, потому что тот дает токсичные советы и рекомендации. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кравчук, рассуждая о саммите в «нормандском формате», вспоминал только негатив, но ни разу не сказал, что Украина стремится к миру.

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По словам Бальбека, бывший президент какое-то время был политическим экспертом, но «его сегодняшние советы и рекомендации безнадежно устарели». Сейчас, если следовать тому, что он говорит, Киев поссорится не только с Россией, но и со многими странами Западной Европы, причем «только из-за того, что те не понимают ее величия».

Также депутат отметил, что от Кравчука ждали, что он станет идеологом мирного пути, но у того по-прежнему внутри «бушует страсть к реваншу».

Ранее Кравчук в эфире одного из телеканалов призвал Зеленского защищать свою страну, говорить об украинцах, как о великом народе, и заявить, что Украину обманули с Будапештским меморандумом. Леониду Кравчуку 85 лет. Он занимал должность президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. В качестве главы государства он подписывал соглашение в Беловежской пуще о распаде СССР.

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