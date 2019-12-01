Вратарь взялся выбросить мяч из аута и допустил «худшую ошибку в истории лиги»

K리그 (K LEAGUE) / YouTube

Ошибка голкипера Ким Сын Гю стоила «Ульсан Хенде» пропущенного мяча в матче плей-офф К-Лиги против «Пхохан Стилерс». Видеообзор матча опубликовано в YouTube-канале турнира.

При счете 2:1 в пользу «Стилерс» Ким Сын Гю взялся выбросить мяч из-за боковой, будучи на своей половине поля. Покинувший ворота голкипер ошибся при вводе мяча в игру. Воспользовавшись оплошностью соперника, Хон Ен Джун забил мяч в пустые ворота и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

После этого отличился и серб Александр Палочевич, реализовав пенальти. Итоговый счет встречи — 4:1 в пользу «Пхохан Стилерс». В Twitter-аккаунте Korea Football News ошибку Сын Гю назвали «худшей в истории чемпионата страны».

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