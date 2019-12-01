В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека

На севере Туниса туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента погибли 22 человека, еще 21 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Автобус ехал из столицы Туниса в направлении города Айн-Драхам. Причины инцидента устанавливаются. В посольстве России пытаются установить, есть ли среди погибших и пострадавших россияне.

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Ранее 1 декабря в Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста в реку Куэнга. На его борту находились 44 человека, включая водителя. К настоящему моменту погибшими признаны 19 человек, еще 21 пострадал. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением, и автобус упал крышей на лед. Транспортное средство частично оказалось в воде, что осложнило спасательную операцию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принес свои соболезнования семьям жертв погибших и поручил оказать всю необходимую помощь им и пострадавшим.

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