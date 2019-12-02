На Дону столкнулись сухогруз и танкер

В акватории реки Дон столкнулись сухогруз и танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сухогруз типа Волго-Балт "Мелита" допустил навал на борт нефтеналивного танкера VF Tanker 14», — заявил собеседник агенства. Как уточняет ТАСС, теплоход с грузом удобрений следовал из Туркменистана на Украину. Столкновение произошло с танкером, который шел из той же точки отправления в Румынию с дизельным топливом.

По данным источника, оба судна были повреждены выше ватерлинии. Известно, что танкер получил пробоину, однако было принято решение починить ее на месте и продолжать движение.

Отмечается, что на борту каждого судна находились по 12 членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал, разлива топлива также не зафиксировано.

В декабре 2018-го корабль под флагом Того «Леди Мария» зацепил принадлежащее Мальте судно «Азов Конкорд» неподалеку от Керченского пролива. В результате произошедшего у одного судна оказался слегка поврежден один винт, а другой корабль встал на якорь

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