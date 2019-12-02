Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

«Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. "Ахмат" — сила», — заявил Емельяненко.

Чахкиев 30 ноября заявил о готовности провести поединок с Емельяненко. Он предложил показать сопернику, что такое «его величество бокс».

29 ноября Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой, прошедший по правилам бокса, завершился в первом раунде.

Чахкиев ушел из профессионального бокса в 2016 году. Он одержал 26 побед и потерпел три поражения. В 2008 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На счету Емельяненко 28 побед и 7 поражений в MMA. Он провел два поединка по правилам бокса. Помимо победы над Кокляевым, у Емельяненко на счету ничейный бой против Хизира Плиева в 2009 году.

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