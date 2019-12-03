Бросивший вызов Емельяненко олимпийский чемпион обвинил бойца в трусости

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев в Instagram обвинил в трусости бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко.

Чахкиев раскритиковал бой Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. «Устроили настоящий цирк в ринге, боксом назвать это язык не поворачивается. Это разве не трусость!» — заявил он. По мнению боксера, Емельяненко не должен менять условия их возможного поединка.

30 ноября Чахкиев выразил готовность провести поединок с Емельяненко. Он предложил показать сопернику, что такое «его величество бокс». Емельяненко согласился подраться с боксером по правилам MMA.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева. Бой, прошедший по правилам бокса, завершился в первом раунде.

Чахкиев ушел из профессионального бокса в 2016 году. На его счету 26 побед и три поражения в профессиональной карьере. В 2008 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Емельяненко одержал 28 побед при семи поражениях в MMA. Он провел два поединка по правилам бокса. Помимо победы над Кокляевым, у Емельяненко на счету ничейный бой против Хизира Плиева в 2009 году.

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