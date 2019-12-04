Иран решил дать США второй шанс

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Хасан Рухани
Хасан Рухани

Иран готов пойти на переговоры с США, как только Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани, сообщает ТАСС.

По словам Рухани, решению конфликта препятствует то, что Вашингтон настаивает на проведении переговоров до снятия санкций. «Президент США снимет санкции, и мы в течение одного часа начнем переговоры», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что Иран уже более 40 лет находится под санкциями, а за последние два года давление на его страну стало максимальным. По словам Рухани, все усилия иранского правительства идут на то, чтобы минимизировать связанные с этим риски.

Ранее в сентябре верховный руководитель Ирана Али Хаменеи отверг возможность переговоров с США. Он отметил, что при столь сильном давлении Вашингтона стране не следует вести переговоры ни на каком уровне. По мнению аятоллы, согласие на их проведение докажет успех американской политики.

21 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

Перед этим ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Вашингтон утверждал, что это произошло над международными водами. Однако в Тегеране утверждали, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

Отношения между странами обострились после того, как весной 2019 года иранский президент объявил, что страна дает своим партнерам по ядерной сделке 60 дней на то, чтобы обеспечить ее интересы. В противном случае иранская сторона пригрозила снять ограничения на обогащение урана и отказаться от помощи посредников.

В мае 2018 года президент Трамп в одностороннем порядке разорвал ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) с Ираном и заново ввел санкции против Тегерана.

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