В Верховной Раде призвали возобновить авиасообщение с Россией

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой», видеозапись опубликована в YouTube.

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По словам парламентария, в настоящий момент украинские власти не рассматривают данный вопрос. Однако он призвал официальный Киев быть честнее, поскольку в Россию с Украины следуют поезда и автобусы. «Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически», — отметил Качура.

В сентябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия с Украиной находятся в состоянии войны, поэтому отмена запрета на прямые авиаперелеты между странами «опасна для украинцев». Он заявил, что Киев не хочет повторения ситуации с крушением «Боинга» рейса МН17.

28 августа в МИД России сообщили, что Киев пока не готов к диалогу о возобновлении регулярного авиасообщения с Москвой.

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.

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