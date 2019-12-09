На Урале переобучили почти 2 тысячи предпенсионеров

В Свердловской области почти 2 тысячи местных жителей предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта «Демография». Об этом заявила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова, передает ТАСС.

«В этом году мы уже обучили 1956 человек. Я думаю, что эта цифра уйдет за 2 тыс. до конца года, потому что люди к нам до сих пор приходят, пишут заявления [на обучение]», — сказала она, подчеркнув, что после переобучения работу находят около 86 процентов человек.

Уточняется, что переобучение проводится по 109 направлениям. Так, жителей Свердловской области старшего возраста обучают, в частности, бережливому производству, менеджменту охраны труда, слесарному делу, технологии машиностроения и так далее.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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