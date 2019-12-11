Стали известны подробности о параличе Заворотнюк

Стали известны новые подробности о параличе российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, опухоль в левом полушарии мозга привела к тому, что у артистки парализовало правую руку, а затем и всю правую часть тела. «Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — заявил источник.

Утверждается, что в настоящее время Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске. За ней ухаживают муж и мать.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, а 15 октября близкие артистки впервые подтвердили, что она проходит лечение от тяжелого заболевания.

В сентябре появилась информация о том, что у Анастасии диагностировали паралич правой части тела. Позже Telegram-канал Baza опроверг это сообщение.

В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября, сразу после выписки из Европейского медицинского центра. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!