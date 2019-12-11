Оппозиция назвала стратегическую ошибку Зеленского

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является его стратегической ошибкой. С таким заявлением выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает NewsOne.

Поясняя свою позицию, политик указал, что согласно результатам соцопросов, 41 процент граждан Украины поддерживают идею о прямом диалоге президента с руководством ЛНР и ДНР. По его словам, не имеет большого значения, какие решения были приняты в ходе «нормандского саммита» в Париже, потому что в их принятии не участвовали представители самопровозглашенных республик.

Медведчук отметил, что окончательное решение конфликта на востоке Украины должно быть согласовано между Киевом, Донецком и Луганском. «И здесь необходимо осуществить все формальности, которые позволят нашим людям, как с одной, так и со второй стороны, а это граждане Украины, вернуться в свои семьи к родным», — добавил он.

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В июле, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Украина не готова устраивать диалог с «сепаратистами». Позже в команде президента уточнили, что слова о сепаратистах относятся к руководству ЛНР и ДНР, а не к рядовым жителям Донбасса, с которыми президент готов вести диалог.

Схожую позицию Зеленский озвучил и после «нормандского саммита» в Париже. Он заявил, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». Также он подчеркнул, что люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, также должны стать стороной переговорного процесса.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

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