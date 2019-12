В Москве выступит рэпер Дензел Карри

Американский рэпер Дензел Карри выступит в Москве 15 декабря. Концерт пройдет в клубе 1930 Moscow. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Дензел Карри представит в России свой новый студийный альбом ZUU. Посвященная родному городу рэпера Майами запись вошла в рейтинги лучших альбомов 2019-го по версии нескольких ведущих музыкальных изданий: Pitchfork поместил ее на 36 место, Complex — на 19-е, Stereogum — на 18-е, Paste — на 49-е.

Родившийся в пригороде Майами Кэрол-Сити Дензел Карри записывает музыку с 16 лет и получил первую известность в начале 2010-х в составе группировки Raider Klan, которая была одним из первых коллективов-представителей течения в хип-хопе, позже получившего название soundcloud-рэп.

Свой первый микстейп King Remembered Underground Tape 1991–1995 Дензел Карри выпустил в 2011 году. За ним последовали микстейпы King of the Mischievous South Vol. 1 Underground Tape 1996 и Strictly for My R.V.I.D.X.R.S. После распада Raider Klan рэпер сосредоточился на сольной карьере и выпустил альбомы Nostalgic 64, 32 Zel/Planet Shrooms, Imperial и Ta13oo, на каждом из которых экспериментировал с новым звуком и подходом к рэпу.

Карри также записывался с такими артистами, как A$AP Ferg, Rick Ross, Flying Lotus, Slowthai, JPEGMafia, Lil Ugly Mane, YBN Cordae и Glass Animals. В 2019 году он съездил в американский тур с популярной певицей Билли Айлиш.

