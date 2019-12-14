«Шеффилд Юнайтед» победил и вышел на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте «клинков» вывел вперед Джон Флек. Через 23 минуты шотландский полузащитник сделал дубль.

Благодаря победе «Шеффилд» набрал 25 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 21 декабря на выезде сыграет с «Брайтоном». «Астон Вилла» в тот же день на своем поле приме «Саутгемптон».

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