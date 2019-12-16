Фанаты фигурного катания обвинили Тарасову в предвзятости

Болельщики фигурного катания призвали отстранить заслуженного тренера Татьяну Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org.

По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку», — говорится в сообщении.

Автор петиции указывает, что тренеры и спортсмены достойны лучшего комментаторского сопровождения на международных турнирах. На момент написания новости подписи на сайте оставили почти 400 человек. Петиция адресована президенту Владимиру Путину, пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и Федерации фигурного катания на коньках России.

Тарасова комментирует фигурное катание на Первом канале. Впервые болельщики высказали ей претензии после Олимпиады-2018. По их мнению, она слишком явно поддерживала Евгению Медведеву. 14 декабря Тарасова прокомментировала приостановление Загитовой спортивной карьеры. Она заявила, что спортсменка, скорее всего, не вернется в спорт.

О том, что Загитова приостанавливает выступления до конца текущего сезона, стало известно 13 декабря. Олимпийская чемпионка отметила, что не претендовала бы на попадание в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира без отбора.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. 7 декабря она заняла шестое место в финале Гран-при.

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