Режиссер музыкальной премии объяснил пропажу слова «протесты» из трансляции

Режиссер музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко заявил, что слово «протесты» пропало из телевизионной версии концерта из-за технического брака. Его цитирует РИА Новости.

«Случившееся — досадный технический брак», — объяснил он. По словам Болтенко, «такие ситуации возможны», так как на церемонии артисты поют вживую, без фонограммы.

Ранее стало известно, что телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах». Группа Би-2 исполнила композицию вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте премии «Виктория». На официальном YouTube-канале «Би-2» запись названа «Люди на эскалаторах (минус одно слово)».

В пресс-службе ВГТРК заявляли, что канал «Россия 1» не менял версию трансляции музыкальной премии ни по изображению, ни по звуку и получил ее «от устроителей». Телеведущий Дмитрий Киселев, который ведет на канале программу «Вести недели», пообещал, что несколько раз употребит слово «протесты» в выпуске своей программы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!