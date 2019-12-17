В ДНР сочли абсурдной позицию Зеленского по переговорам с Донбассом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает абсурдной позицию президента Украины Владимира Зеленского по новому формату переговорного процесса с Донбассом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, с приходом новых властей для Донбасса ничего не изменилось, так как Зеленский готов к прямым переговорам только с теми жителями Донбасса, кто переехал на подконтрольную Украине территорию. Как добавил Пушилин, это «абсурд и нонсенс».

«После встречи "нормандской четверки" мы в очередной раз убедились в том, кто наш друг, а кто наш враг. И мы никогда не сойдем с того пути, который народ Донбасса еще в 2014 году выбрал в ходе референдума. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и будем реализовывать это устремление вне зависимости от мнения Киева», — подытожил он.

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В июле, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что Украина не готова устраивать диалог с «сепаратистами». Позже в команде президента уточнили, что слова о сепаратистах относятся к руководству ЛНР и ДНР, а не к рядовым жителям Донбасса, с которыми президент готов вести диалог.

Схожую позицию украинский лидер озвучил и после «нормандского саммита» в Париже. Он заявил, что общался с людьми на линии соприкосновения, так как ему необходимо «все знать и ощущать». Также он подчеркнул, что люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, также должны стать стороной переговорного процесса.

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