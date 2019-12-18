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Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья

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Ученые из Манчестера признали опасной для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах. Исследование опубликовано на сайте Манчестерского университета.

Специалисты протестировали влияние цветового излучения на организм с помощью опытов на мышах. Выяснилось, что спектр желтого цвета, на который настраиваются дисплеи смартфонов при ночном режиме, может негативно влиять на здоровье. Ученые заметили, что яркие теплые цвета вводят в заблуждение биологические часы, так как прочно ассоциируются с дневным временем суток.

В исследовании говорится, что приглушенный синий цвет более привычен для организма в темное время суток, чем слабый желтый. «У мышей нет телефонов, тем не менее у нас есть веские основания полагать, что это правило подходит и для людей», — заявил один из авторов научной работы доктор Тим Браун (Tim Brown).

Ученые отметили, что ночной режим на смартфонах, суть которого заключается в блокировке синего свечения и увеличении желтого, может скорее навредить, чем помочь здоровью человека. Исследователи посоветовали не воспринимать советы производителей смартфонов как последнюю истину и с осторожностью пользоваться режимами Night Shift и Dark Mode в системах iOS и Android соответственно.

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