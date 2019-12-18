В России подорожали смартфоны

Средняя стоимость смартфонов в России за 2019 год выросла примерно на тысячу рублей. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказали крупнейшие ритейлеры страны.

В МТС среднюю стоимость смартфона оценили в 16 600 рублей, тогда как в 2018 году она составляла 15 600 рублей. В «Связном» средней стоимостью аппаратов назвали 16 800 рублей. В компаниях заметили, что, несмотря на подорожание, количество проданных девайсов практически не изменилось или изменилось незначительно.

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По данным представителей ритейлеров, в этом году россияне выбирали более дорогие модели с несколькими камерами. В «М.Видео-Эльдорадо» оценили высокий спрос на флагманы дороже 50 тысяч рублей, этот сегмент вырос примерно на четверть в штуках и на 30 процентов в деньгах. МТС заметил, что в денежном выражении рынок смартфонов вырос на 6,4 процента.

Также оператор рассказал о самых популярных моделях россиян. Лидером рынка смартфонов в этом году была Huawei, на которую пришлось 32,7 процента. Следом идут Samsung и Apple с долей 28,5 и 9,7 процента соответственно. В денежном выражении лидером осталась Apple, чьи девайсы принесли оператору 30,3 процента выручки.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в 2019 году россияне предпочитали инвестировать в более совершенные модели, которые будут актуальны ближайшие два-три года. В опросе среди потребителей россияне, кроме качественной камеры, назвали ключевыми преимуществами смартфонов крупный экран и функцию бесконтактной оплаты.

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