Путин рассказал о попытке WADA «зачистить» российских фигуристок

Российских фигуристок «зачищают» с помощью санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в четверг, 19 декабря, завил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«У нас девочки в фигурном катании выступают, какие к ним вопросы? Можно их таким способом зачистить и убрать из фигурного катания», — прокомментировал Путин решение WADA отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях на четыре года.

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Президент напомнил, что российские фигуристки едва ли единственные в мире могут исполнить четверной тулуп.

9 декабря исполком WADA отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на российской территории крупные международные турниры. На ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин завил, что решение комитета является несправедливым, и призвал вводить санкции против конкретных спортсменов, уличенных в допинге.

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