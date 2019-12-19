Путин рассказал о попытке WADA «зачистить» российских фигуристок

Российских фигуристок «зачищают» с помощью санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в четверг, 19 декабря, завил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.
«У нас девочки в фигурном катании выступают, какие к ним вопросы? Можно их таким способом зачистить и убрать из фигурного катания», — прокомментировал Путин решение WADA отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Президент напомнил, что российские фигуристки едва ли единственные в мире могут исполнить четверной тулуп.
9 декабря исполком WADA отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на российской территории крупные международные турниры. На ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин завил, что решение комитета является несправедливым, и призвал вводить санкции против конкретных спортсменов, уличенных в допинге.