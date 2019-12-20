Журналиста задержали у здания ФСБ без объяснения причин

Коммерсантъ / Telegram

Корреспондента газеты «Коммерсантъ» Романа Дорофеева задержали около здания ФСБ на Лубянке без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным «Коммерсантъ», Дорофеев вел съемку в прямом эфире, рассказывая, что происходит у ФСБ на следующий день после стрельбы. В это время к нему подошел мужчина в джинсах и черной куртке и в грубой форме потребовал прекратить съемку и уйти с территории около здания. «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну», — приводит его слова издание.

Спустя несколько минут к Дорофееву снова подошли и в грубой форме попросили «пройти» с ними. Корреспондент показал удостоверение журналиста. Его задержали и без объяснения причин отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. В настоящий момент корреспондент не выходит на связь.

Как сообщили изданию в приемной ФСБ, Дорофеев действительно задержан с целью «выяснения обстоятельств». Он добавил, что корреспондент не представил подтверждающие его статус журналиста документы и в настоящий момент находится в другом помещении.

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Накануне вечером стрелок устроил атаку у здания ФСБ. По предварительным данным, им был Евгений Манюров, вооруженный карабином «Сайга» и ножом. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

В результате атаки погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

Журналистам удалось поговорить с семьей стрелка. По словам его матери, сын не служил в армии, не имел близких друзей, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Отец Манюрова сообщил, что последнее время он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Россиянин предположил, что сына могли зомбировать.

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