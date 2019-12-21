«Шеффилд Юнайтед» одержал выездную победу и поднялся на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Клинков» на 23-й минуте вывел вперед Оливер Макберни. Этот гол оказался единственным в матче.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 28 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» имеет в активе 20 очков и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре «Брайтон» 26 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Уотфорд».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!