Россиянам разрешили торговать электричеством

Госдума приняла закон, который разрешает россиянам, имеющим в собственности частный дом, торговать излишками электроэнергии. Ее источники (например, солнечная панель, ветроустановка или дизельный генератор) у владельцев домов теперь будут называться объектами микрогенерации, пишет «Российская газета».

Объем выдачи электроэнергии в сеть ограничили 15 киловатт-часами. Это связано, в частности, с требованиями безопасности. Конкретные параметры подключения объектов микрогенерации к электросетям и их учет определят позже, сказали изданию в Минэнерго. Выплаты за переданную электроэнергию будут происходить в конце каждого месяца, как и обычные коммунальные платежи.

Однако специалисты опасаются, что закон понизит стимулирующий эффект для продвижения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Во многих странах подобную электроэнергию закупают по завышенной цене, чтобы поддерживать «зеленую» экономику. В России же она будет приобретаться по средневзвешенным ценам на оптовом рынке.

Ранее украинка, чтобы собрать деньги на лечение больной дочери, решила сэкономить на электричестве. Для этого женщина использовала пять тысяч стеклянных бутылок для утепления своего дома.

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