В Москве напали на замглавы пресс-службы Росгвардии

В Москве на заместителя начальника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева совершено нападение. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел утром 21 декабря возле общежития МВД на 1-м Казанском просеке, где проживает Кудрявцев. Он вышел из дома, к нему подбежали двое неизвестных и несколько раз ударили. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Подполковник запомнил номер машины, пошел в отдел полиции, который находится напротив общежития. Правоохранители оперативно вычислили нападавших и задержали. Ими оказались некие Николай Симдянов и Николай Кубарев. Мотив их нападения на Кудрявцева в настоящее время выясняется.

В Росгвардии не связывают это происшествие со служебными обязанностями Кудрявцева. Он в момент нападения был в гражданской одежде. Инцидент произошел в выходной день подполковника, уточнил «Ленте.ру» представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица, его здоровью ничто не угрожало и не угрожает.

По одной из версий, нападение могло быть совершено с целью ограбления, добавляет «Коммерсантъ».

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