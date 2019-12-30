В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины, пока ведется непростая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 30 декабря.

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Ранее в понедельник СМИ сообщили, что «Газпром» и «Нафтогаз» не успели вовремя подписать мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа. Это было условием для подписания нового транзитного договора.

Ранее в текущем месяце Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины в страны Евросоюза и урегулировании взаимных требований. В частности, российская энергетическая компания пообещала перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга.

Действующее соглашение на транзит газа истекает в конце декабря.

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