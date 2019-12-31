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Тысяча бутылок Coca-Cola разразилась огромным фонтаном при добавлении Mentos

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Блогер из России Мамикс опубликовал видео, в котором показал, как одновременно запустил тысячу фонтанов из Coca-Cola и пастилок Mentos. Ролик доступен на его YouTube-канале.

Для эксперимента Мамикс взял тысячу двухлитровых бутылок колы и около 500 упаковок Mentos. Он и его команда предварительно нагрели колу, а затем установили бутылки на специальные помосты.

На каждую бутылку блогер с друзьями установили специальное устройство из двух трубок, которое крепилось с помощью крышки, прикрепленной к низу широкой трубки. Как сказал Мамикс, трубка была предназначена для того, чтобы фонтан был более мощным.

Драже Mentos находились внутри трубки. Они должны были упасть в бутылки, как только команда дернет за прикрепленные нитки. В определенный момент участники инициировали запуск фонтанов.

Мамикс признался, что на подготовку эксперимента ушло 40 дней. Эксперимент с Mentos и Coca-Cola был впервые показан в телешоу Marek's Kid Scientists. Позже в сети появилось огромное количество подражаний.

Ранее известный косплеер с ником Ramramramp бросил драже Mentos в бутылку Coca-Cola, а затем попытался ртом остановить «взрыв» струи из емкости с напитком. Видео с его участием стало мемом.

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