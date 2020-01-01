Худшая команда АПЛ упустила победу в игре с «Кристал Пэлас»

«Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Канарейки» забили на четвертой минуте. Отличился Тодд Кантвелл. Равенство на 85-й минуте восстановил Коннор Уикхэм.

«Норвич» набрал 14 очков и продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 28 очков, клуб занимает девятую позицию.

В следующем туре «Норвич» 11 января на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Арсенал».

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