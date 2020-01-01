Аутсайдер АПЛ одержал третью победу в последних четырех матчах

«Уотфорд» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Жерар Деулофеу и Абдулайе Дукуре. У гостей гол на счету Педру Нету.

«Уотфорд» одержал третью победу в четырех последних матчах, набрал 19 очков и находится на 19-м месте в чемпионате. «Вулверхэмптон» имеет в активе 30 очков и находится на седьмой позиции.

В следующем туре «Уотфорд» 12 января на выезде сыграет с «Борнмутом». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Ньюкасл».

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