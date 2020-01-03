Из-за видео с избиением заключенных в российском СИЗО возбудили дело

Управление Следственного комитета России по Кемеровской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий после появления на хостинге YouTube записи, запечатлевшей издевательства над заключенными в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«По версии следствия, весной 2017 года при выведении из помещения камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники учреждения наносили заключенным удары руками по голове», — отмечается в сообщении. Следователи уже установили личности сотрудников, принимавших участие в избиении. Также установлены личности заключенных, которых подвергли издевательствам. Расследование уголовного дела продолжается.

Ролик с издевательствами над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области был обнародован ранее. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине. Во ФСИН заявили, что видео было снято в 2017 году, и виновных в произошедшем уже привлекли к ответственности.

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