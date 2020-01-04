Третьяк прокомментировал выход российской молодежки в финал чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выход сборной России в финал чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Его слова приводит Sport24.

Третьяк назвал матч против команды Швеции украшением турнира. «Проявили характер и шведы, и наши. Мы проигрывали 0:1, выигрывали 3:1, потом снова проигрывали 3:4, но победили. Такие качели! Для болельщиков это валидол, а представьте, какое это испытание для спортсменов. Именно в таких матчах рождаются чемпионы!» — посчитал он.

Ранее 4 января российская молодежка одержала победу над национальной командой Швеции в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме.

Второй финалист чемпионата мира определится по итогам встречи Канады и Финляндии. Она началась 4 января в 21:00 по московскому времени.

Финал и матч за третье место пройдут 5 января.

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