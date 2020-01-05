В Швеции свалили памятник Ибрагимовичу

Неизвестные подпилили и свалили памятник футболисту «Милана» Златану Ибрагимовичу, установленный в Мальме. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Хулиганы обрезали статую у ног, она упала на ограждение. При этом на голову скульптуры был натянут черный свитер, на котором было написано «Швеция». Кроме того, неизвестные оставили около памятника надпись «убрать».

Статуя Ибрагимовича не в первый раз подвергается осквернению. Так, в ноябре фанатская группировка Ultra Brigada Malmo, которая поддерживает шведский «Мальме», первый клуб Ибрагимовича, подожгла скульптуру. Акция стала ответом на новость о приобретении футболистом акций клуба «Хаммарбю» — принципиального соперника «Мальме».

Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» в конце декабря. До этого он выступал за американский «Лос-Анджелес Гэлэкси». До этого он играл за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселона», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Он дважды становился чемпионом Нидерландов, четырежды — Италии и Франции, выигрывал чемпионат Испании.

Форвард также играл за сборную Швеции с 2001-го по 2016 год. За национальную команду он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!